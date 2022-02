Il bilancio sorride: è un tesoretto mai visto per la Fiorentina

La valutazione, almeno dal punto di vista economico, non può che essere ottima

Il Corriere Fiorentino, nel tracciare il bilancio della sessione invernale, pone l'accento sull'ingente quantità di denaro di cui la Fiorentina si troverà a disporre: "Questo sofferto gennaio si chiude quindi con quattro acquisti (Ikoné, Piatek e Cabral, più il giovane Assan Seck), l’addio di Vlahovic, e i prestiti di Benassi (Empoli), Cerofolini (Alessandria) e Chiti (Avellino) ai quali, salvo sorprese, si unirà quello di Pulgar al Galatasaray. Totale: 31 milioni spesi, a fronte degli 80 (con bonus) incassabili per Vlahovic. In vista dell’estate, e aspettando i soldi in arrivo per Chiesa, un tesoretto (quasi) mai visto. Che in città continuerà a far discutere".