Il bicchiere è mezzo vuoto, primo tempo sprecato dopo il vantaggio

Ambizioni da rivalutare per i viola

La Nazione parla di primo tempo incredibilmente sprecato dopo il vantaggio firmato da Piatek. La ripresa offre una Fiorentina tornata più coraggiosa e meritevole ma ancora sterile al momento di finalizzare. Le ambizioni, dunque, vengono ridimensionate anche in corrispondenza delle vittorie di Roma e Lazio. Con i cambi cresce la manovra, aumentano le idee ma resta – come da troppe settimane – la poca confidenza con il gol. Il pareggio scivola via nella tensione finale, Gonzalez si muove tanto da finto centravanti ma non basta.