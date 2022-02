Ikoné indietro: serve uno scatto per capire la “lingua di Italiano”

Jonathan Ikoné sta facendo più fatica del previsto ad adattarsi al calcio italiano: l'ex Lille deve capire in fretta la lingua di Italiano

L'adattamento di Jonathan Ikoné alla Fiorentina e alla Serie A procede più a rilento di quanto previsto. Ne scrive oggi La Nazione che racconta delle difficoltà incontrate sin qui dal classe '98. Arrivato per primo nell'ultima sessione di mercato, non è riuscito ancora ad incidere in campo. I suoi numeri in allenamento li ha raccontati Vincenzo Italiano, adesso Firenze aspetta di poterli applaudire in campo. Soltanto 157' giocati fin qui, titolare solo a Cagliari. Capisce la lingua ma fatica a parlarla, tocca a lui ora spodestare Sottil: dopo due mesi in Italia - chiosa il quotidiano - serve un suo scatto decisivo.