Repubblica: Ikoné in stand-by, sogno Berardi. Rispunta Cragno?

Lavori in corso sul mercato. Possibili movimenti davanti. E in porta?

La Fiorentina continua a lavorare senza sosta per quel che riguarda il mercato di gennaio. L'obiettivo è quello di trovare un vice Vlahovic ed un esterno di qualità. Borja Mayoral è il profilo individuato come sostituto del serbo. Di proprietà del Real Madrid, i Viola sono pronti a trattare con i blancos sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. La squadra spagnola potrebbe aprire a questa soluzione. Sulla corsia esterna sembra tutto pronto per l'arrivo di Jonathan Ikoné. I Viola, prima di affondare il colpo, vorranno capire se e quanto possa essere fattibile l'arrivo a Firenze di Berardi. Possibili movimenti anche in porta? Ad oggi sembra da escludere una cessione di Dragowski nella finestra di gennaio. La dirigenza Viola potrebbe sì pensare a Cragno, ma solamente in ottica futura. A scriverlo è Repubblica Firenze.