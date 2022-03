Ikoné, col Bologna per ingranare la quarta

Sempre più integrato nel gioco, a tratti imprendibile, Jonathan Ikoné va in cerca di concretezza e continuità

Sempre più integrato nel gioco, a tratti imprendibile, adesso alla ricerca di continuità e maggiore concretezza. Così l'edizione fiorentina di Repubblica descrive il momento di Jonathan Ikoné . L'ex Lille - si legge - ha mostrato una crescita notevole sotto tutti i punti di vista. Italiano lo ha schierato titolare nel tridente offensivo nelle ultime tre uscite dei viola, tra campionato e Coppa Italia. Sinistro naturale, abile a puntare l’uomo, strappare in velocità, creare superiorità numerica e offrire ai compagni palloni geniali e invitanti. Semmai è sotto porta che dovrà migliorare in termini di finalizzazione. Una questione che riguarda anche gli altri nel ruolo: da Gonzalez a Sottil , da Saponara a Callejon .

La Fiorentina crea, propone, accumula occasioni da gol grazie ai movimenti degli esterni, ma poi qualcosa non va nel finalizzare. Ikoné, messi alle spalle i problemi all’adduttore e tornato ad allenarsi in gruppo, adesso lotta per quella che sarebbe la quarta maglia da titolare di fila. Ikoné insomma è sempre più nel vivo del gioco viola ma ci sono ancora alcuni aspetti sui quali dovrà lavorare: dall’essere più cinico sotto porta alla sintonia da affinare sempre più coi suoi compagni di reparto. Fin qui Italiano, con Ikoné titolare nel tridente, ha sempre piazzato al centro dell’attacco Piatek. Alternando Gonzalez, Saponara e Sottil sull’altro lato.