Ikoné accelera verso l’Udinese: le sensazioni sul suo impiego giovedì

L'ultimo arrivato vuole fare subito una grande impressione

Stando a quanto fatto filtrare ufficialmente, c'era un infortunio dietro all'assenza di Jonathan Ikoné nell'ultima partita del Lille, ma la sensazione è più quella che il club francese abbia permesso al nuovo esterno viola di raggiungere in anticipo Firenze per ambientarsi meglio e allenarsi qualche giorno in più prima che il suo trasferimento fosse ufficiale. Italiano lo ha accolto a braccia aperte, facendolo lavorare un po' in sordina, ma da oggi i ritmi per il francese si alzeranno, in vista di quella che potrebbe essere la sua partita d'esordio, giovedì contro l'Udinese. Da titolare? Molto probabilmente no, c'è un ambientamento da rispettare. Ma molto dipenderà dalle risposte che arriveranno in questi tre giorni. Intanto, già ieri Ikoné si è concesso a qualche selfie con i tifosi all'esterno del centro sportivo. Lo scrive La Nazione.