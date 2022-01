Ikoné a 360°: le passioni, l’infanzia con Mbappé e gli altri sport

Ecco cosa sappiamo di Ikoné uomo, dalle sue risposte e dagli indizi seminati sui social

La Nazione propone un ritratto di Ikoné, il nuovo acquisto della Fiorentina che è nato calcisticamente insieme alla stella Mbappé. Ad allenarli è stato Wilfrid, il papà di Kylian, e sulle qualità di questi due giovani non ha mai avuto dubbi. Anzi, ha sempre pensato che il più avanti sotto il profilo atletico fosse proprio Jonathan, con quelle corse velocissime sulla fascia. Sono passati gli anni, ma la stima tra i due è rimasta intatta. L’altra passione di Jorko, soprannome che si legge anche nelle storie in evidenza del suo profilo Instagram, resta quella del biliardo, mentre nei tempi dello stop al campionato per il Covid si è divertito pure col ping-pong. Il basket resta l’altro sport preferito, poi c’è la passione per i go-kart e la musica.