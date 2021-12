Igor, Torreira e Nico Gonzalez di ritorno a Firenze

Se non ci saranno imprevisti, si alleneranno oggi alle 15

Come scrive il Corriere dello Sport, oggi torneranno in Italia i sudamericani e, se i voli e gli scali non ostacoleranno il viaggio sereno, Nico Gonzalez, Torreira e Igor potrebbero già essere in campo nel pomeriggio alle 15 per l'ultimo allenamento del 2021. Se, invece, i tempi dovessero allungarsi, la ripresa sliterrebbe al 2 gennaio. La società ha permesso loro di aggregarsi qualche ora più tardi rispetto agli altri. I tre dovranno sottoporsi ai tamponi e poi restare in attesa dell'esito.