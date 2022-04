Igor e Milenkovic, ecco la ragnatela viola per bloccare l’ex compagno

Igor e Milenkovic saranno i due giocatori incaricati di fermare Vlahovic a ogni costo

All'andata ci riuscirono bene e stasera sono chiamata a ripetersi. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, sia Igor che Milenkovic dovranno fare una gara di massima attenzione sul numero 7 della Juventus e ormai, ex compagno di avventure. Consci del potenziale che hanno mostrato in queste ultime partite, i difensori viola dovranno dimostrare ancora una volta che nessun attaccante è per loro un problema. Milenkovic conosce molto bene Vlahovic, amici da tanto tempo e farà di tutto per far vivere al suo connazionale una serata storta.