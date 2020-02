Igor è già pronto per il debutto: affiancherà Pezzella e Ceccherini allo Stadium

Oggi Igor con ogni probabilità sarà titolare contro la Juventus, scrive Niccolò Ceccarini sull’edizione di oggi di Repubblica Firenze. L’emergenza in difesa con la duplice assenza per squalifica di Caceres e Milenkovic gli dà subito la possibilità di presentarsi ai tifosi della Fiorentina. Giocherà come centrale di sinistra insieme a Pezzella e Ceccherini. Un ruolo che conosce bene. Semplici alla Spal lo ha impiegato proprio in questa posizione oltre che come esterno di centrocampo. Tutto in pochi giorni, un carico di emozioni importanti e il possibile esordio in maglia viola proprio nel match più sentito, quello contro la Juventus.