Igor, buona la prima: il brasiliano promosso sia con la palla che senza

Certo, la scelta di Iachini è stata forzata, viste le assenze di Milenkovic e Caceres. Ma intanto Igor si è fatto trovare pronto per il suo debutto. Dalla sua parte la Juventus affondava di più, con Cuadrado e Douglas Costa e all’occorrenza Cristiano Ronaldo, e lui non si è fatto prendere dall’emozione e nemmeno dall’agitazione. Sicuro nell’anticipo, ma anche quando c’era da entrare sull’avversario ha dimostrato sempre un buon tempismo.

E anche con la palla al piede ha fatto vedere di saperci fare. In qualche circostanza ha tentato anche l’uscita dall’area di rigore palla al piede, impostando l’inizio dell’azione e rischiando anche il dribbling. Ma d’altra parte oltre che difensore centrale Igor può anche fare l’esterno a sinistra, lo ha ammesso lo stesso Iachini. E forse Dalbert dovrebbe anche iniziare a pensare che il suo posto da titolare non è poi così al sicuro. Lo scrive Repubblica Firenze in edicola oggi.