Igor/2: “Van Dijk il difensore più forte, Lukaku una montagna! Della Fiorentina mi ha stupito…”

Ha parlato di sé ma non solo, Igor, nell’intervista a Stadio sul quotidiano in edicola oggi. Per quanto riguarda le vicende “di casa”, anzitutto, ha tenuto a chiarire una cosa senza mezzi termini: che Ribery è il leader di questa squadra, anche da infortunato. Di Chiesa ha espresso circa la stessa sensazione di chi ci gioca assieme: «È un grandissimo giocatore ed è giovane» ha detto. «Può diventare un top, non gli manca niente». Una risposta originale arriva invece quando gli viene chiesto di fare il nome di un compagno da cui è stato stupito: «Dragowski», dice Igor, che poi spiega come il polacco gli fosse sembrato più vecchio per il modo in cui si muove tra i pali e per «le cose che fa»; di lui insomma Igor ha notato soprattutto il massiccio bagaglio d’esperienza.

E il compagno con cui ha legato di più? Dalbert, perché è brasiliano come lui, ma l’ex Spal ci tiene anche a precisare come tutti i compagni lo abbiano accolto molto bene nello spogliatoio. Poi a Igor viene chiesto di “ampliare” la prospettiva, e quindi si passa al calcio internazionale. Insomma, chi è il difensore più forte al mondo? «Van Dijk», dice Igor, perché «oggi non sbaglia niente». E se tra i brasiliani non menziona Neymar sul primo gradino del podio dei giocatori preferiti è solo perché ce n’è uno che deve proprio avergli rubato il cuore: «Neymar è un fuoriclasse, ma a me è sempre piaciuto tantissimo Ronaldinho, il Gaucho», spiega. E l’attaccante più difficile da marcare? Non Cristiano Ronaldo, contro il quale si è ben destreggiato allo Stadium, ma Lukaku: «È fortissimo, e poi è una montagna».