Ieri l’ultimo allenamento. Iachini avrebbe preferito lavorare al CS a piccoli gruppi

Da ieri pomeriggio sul Centro Sportivo viola è piombato il silenzio. Via tecnici, giocatori, dirigenti e collaboratori: chiuso fino a data da stabilire. I giocatori infatti dovranno restare nelle loro case fiorentine, e anche il tecnico Beppe Iachini non potrà ricongiungersi con la sua famiglia nelle Marche. Dipendenti e giocatori – scrive il Corriere dello Sport – Stadio – lavoreranno da casa, mentre ieri è andato in scena l’ultimo allenamento, una sessione leggerissima fra palestra e fisioterapia, e comunque non tutti assieme. Il tecnico avrebbe preferito poter lavorare all’interno del CS con piccoli gruppi di 4-5 persone in forma distanziata, ma ognuno si terrà in forma per quanto possibile da casa, nella speranza che dalla prossima settimana i divieti diventeranno meno rigidi.

E INTANTO IGOR SI TIENE IN FORMA… SUL TERRAZZO DI CASA