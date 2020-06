Ieri l’incontro Nardella-Barone. Stadio, da Roma un aiuto anche per Campi

Il Decreto Semplificazione potrebbe contenere due norme per facilitare la costruzione degli stadi. Non solo quelli già in piedi, ma anche per i nuovi. Se entrambe, come tutte le norme, sono generali e rivolte a tutti, quella per gli stadi “antichi” nasceva dallo stimolo della deputata Di Giorgi, mentre quella per gli impianti nuovi arriverebbe grazie alle spinte di tutte le società intenzionate a costruirne uno nuovo.

E così – scrive il Corriere Fiorentino – Rocco Commisso, che pare orientato verso Campi Bisenzio, potrebbe trovarsi nella invidiabile situazione di poter scegliere in base alla migliore condizione tra la Piana e il restyling del Franchi. La notizia rimbalza sull’asse Roma-Firenze, ma che sia fatta davvero è tutto da vedere. Anche perché il Decreto Semplificazione è nelle mani del premier Giuseppe Conte e di un ristretto gruppo di ministri e ci sono più dubbi che certezze sul testo finale.

L’idea di uno stadio a Campi passa dalla sostenibilità ambientale, di trasporti e del commercio, in una zona satura di mall e outlet. E il via libera passa da un accordo di copianificazione in cui centrale saranno il sì di Regione e Città Metropolitana.

Nardella continua a sostenere la possibilità della stadio a Campo di Marte (ma ha aperto all’opzione Campi Bisenzio, ndr). Sia con la norma per poter intervenire sul Franchi oppure usando l’area di Campo di Marte per una rivisitazione completa, magari anche con un nuovo impianto. E forse di questo hanno parlato ieri mattina Nardella e Joe Barone che si sono incontrati a lungo. Anche se adesso resta centrale la possibile norma per intervenire sul Franchi che potrebbe dare forza al progetto dell’architetto Casamonti che prevede l’abbattimento delle curve.