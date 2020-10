Ieri altro giro di tamponi: il gruppo squadra è negativo

Seconda sessione di tamponi ieri per la Fiorentina. Tutto il gruppo squadra è risultato negativo. Il collaboratore tecnico di Iachini, invece, è ancora in isolamento e sarà sottoposto al primo tampone nei prossimi giorni, visto che è asintomatico. Oggi altro ciclo di tamponi, così come domenica, a poche ore dal fischio d’inizio del match

Dentro le quattro mura del centro sportivo “Astori” dunque la vita scorre più o meno in modo regolare, con il tecnico che dopo la parte video ha svolto il secondo vero allenamento della settimana concentrandosi in particolar modo sulla tattica. Lo scrive La Nazione.