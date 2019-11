Ibrahimovic-Bologna, difficile ma non impossibile. I dettagli

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, il Bologna starebbe cercando con insistenza Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese non ha ancora definito il proprio futuro dopo l’esperienza negli Stati Uniti con i Los Angeles Galaxy. Ad oggi, la richiesta di Raiola per muovere Ibra e portarlo a Casteldebole è di 8 milioni di euro per un anno e mezzo. L’ex Juve, Inter e Milan vorrebbe accasarsi in una big per aiutarla a vincere un titolo. Tuttavia, in assenza di proposte allettanti, potrebbe prendere in considerazione altre destinazioni. I felsinei ed il loro Direttore sportivo Walter Sabatini restano vigili, con il sogno di regalare a tifosi e Sinisa una pedina stellare nel reparto offensivo.