Iachini’s style: dopo pochi giorni tanti cambiamenti nelle sedute della Fiorentina

Sono passati appena pochi giorni dal suo arrivo in Fiorentina e Beppe Iachini non ha perso tempo. Ingaggiato dalla Fiorentina come figura in grado di sistemare ciò che non va nella attuale rosa della Fiorentina, Iachini era già informato su tutto e su molte situazioni singole dei vari giocatori. E’ questo il concetto chiave su cui si concentra questa mattina La Repubblica sulle proprie pagine, il cambiamento nella gestione tecnica e relazionale con i giocatori.

Le sedute sono diventate sicuramente più pesanti: si corre tanto adesso, si migliora la fase difensiva e quella di pressing (con la precedente gestione tecnica quest’ultima spesso deficitava). E’ stato aggiunto nello staff tecnico un ex viola come Alberto Aquilani che, per gli addetti ai lavori, infortuni a parte nel corso della sua carriera, ha sempre dimostrato un’ottima tecnica nel controllo della palla ma soprattutto nelle conclusioni: come si calcia in porta e come si battono i calci piazzati.

Per concludere l’ultimo cambiamento che si è percepito fin da subito è l’approccio più umano, più caldo del tecnico Iachini con i suoi giocatori. Questo per instaurare un buon rapporto fin dai primi giorni e poter correggere le imperfezioni dei singoli.