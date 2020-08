Iachini vuole subito la rosa al completo. Il difesa si accelera per Ceppitelli

In attesa che si sblocchi la trattativa per confermare lo scambio di prestiti tra Biraghi e Dalbert, la Fiorentina cerca di completare il pacchetto di centrali a disposizione di Beppe Iachini. La priorità è confermare in blocco il trio composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres, a cui a gennaio è stato aggiunto Igor. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, per completare il reparto nel mirino dei viola c’è Luca Ceppitelli, capitano del Cagliari il cui contratto scade nel 2021. Un difensore di valore e personalità perfetto per la difesa a tre. Tra le società i rapporti sono buoni e nella trattativa – che può decollare nei prossimi giorni visto che Iachini vuole la rosa al completo il prima possibile – la Fiorentina può inserire qualche contropartita tecnica.

