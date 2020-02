Beppe Iachini fin dal suo arrivo sulla panchina della Fiorentina è riuscito a cambiare volto ad una squadra che non riusciva ad esprimersi ed ottenendo buoni risultati. Fino alla fine della stagione, ogni domenica sarà un test per il tecnico viola che cerca la conferma in vista anche della prossima stagione.

Come scrive La Repubblica questa mattina, Beppe è riuscito a dare un’anima e una solidità alla Fiorentina. Ora però serve dare un gioco che convinca la dirigenza anche per il futuro. Lui che in campo ha lottato e combattuto con la maglia viola indosso, che ha avuto una vita da mediano, adesso deve dare certezze per assicurarsi il proprio avvenire.