Iachini un leone in gabbia: compiti a casa per i ragazzi, video e spunti in attesa del via libera

Beppe Iachini non ce la fa a stare lontano dal campo. Così il Corriere Fiorentino apre il proprio approfondimento, parlando dello smart working del tecnico impegnato fra partite in video, riflessioni e appunti. Niente programmazioni, ma i compiti ai calciatori non mancano: forza al mattino, aerobica al pomeriggio. Va da sé che chi ha contratto il virus è esentato, con Vlahovic Cutrone e Pezzella si andrà dritti alla ripresa degli allenamenti, quando verranno valutate le condizioni del gruppo. E se il campionato non ripartisse? In quel caso, Commisso dovrebbe decidere sull’allenatore in base a quanto visto fino ad ora: l’obiettivo per ora è centrato, il vantaggio sulla zona rossa è aumentato di due punti e i risultati non sono negativi…