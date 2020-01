Iachini spinge per Politano. Pradè ci proverà, l’Inter non abbassa le pretese

Che Beppe Iachini stimi Matteo Politano è fuori dubbio, così come l’esterno deve ringraziare il tecnico viola per quella che fu a Sassuolo la stagione della sua consacrazione. La Nazione sottolinea come dopo lo scambio saltato tra Inter e Roma tra l’ex Sassuolo e Spinazzola, la Fiorentina sia alla finestra e sempre interessata. Spaventano le richieste dei nerazzurri (27 milioni) ma la Fiorentina spera che scendano visto che il giocatore è definitivamente in uscita. Inoltre, Pradè farà di tutto per accontentare il tecnico, visto che Politano è uno dei primissimi nomi usciti dalla sua lista per rinforzare l’organico.