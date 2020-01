Iachini sistema gli equilibri della Fiorentina e centra la terza, meritata, vittoria in 7 giorni

Napoli-Fiorentina, il commento de La Gazzetta dello Sport: “Oggi quella Viola comincia a diventare una realtà interessante. Giovani di belle prospettive, squadra ben messa in campo e fiducia ritrovata nell’ultima settimana. Beppe Iachini sul piano tattico ha sistemato l’equilibrio nelle due fasi e non è un caso arrivi la terza vittoria in sette giorni, assai meritata. Rivitalizzata e in fiducia per il successo in Coppa Italia con l’Atalanta, Iachini ripropone lo stesso sistema cambiando solo il portiere, Caceres e Chiesa che avevano riposato mercoledì. Poche le scelte possibili per Gattuso con i difensori contati e ancora con la preoccupazione di non “bruciare” i nuovi acquisti in un modo di giocare che ancora non funziona. Invece la Viola piazza Lirola e Dalbert sulle due punte esterne del Napoli, con lo spagnolo che appena può spinge, ma sono soprattutto le mezzali di Iachini a fare la differenza con i loro inserimenti, Castrovilli e Benassi“.