Iachini si concentra sulla tattica: domenica spazio ai duelli

Contro l’Atalanta dovrà funzionare tutto benissimo, scrive La Nazione. Iachini ha prolungato le sessioni tattiche per un’organizzazione ottimale, anche se è impossibile prevedere in toto la macchina di Gasperini. Il vantaggio sarà quello di conoscere in anticipo il risultato del Cagliari, impegnato a pranzo contro l’Inter. Il problema principale, invece, sarà arginare la spinta di Gosens (che aprì le danze per il 3-0 dell’andata) e Muriel a sinistra, compito probabilmente di Caceres con Milenkovic in appoggio. Più gestibili Maehle e Malinovskyi sulla corsia di destra, affidati a Biraghi e Quarta. E a centrocampo, tra Pasalic, Freuler e De Roon, i tre mediani viola avranno il loro bel da fare…