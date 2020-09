Iachini, sei partite hanno cambiato tutto. Commisso il primo sostenitore del bis

Era lo stesso Beppe Iachini a mostrarsi rassegnato prima della ripresa del campionato; eppure quattro vittorie nelle ultime sei partite hanno ribaltato tutto, soprattutto la volontà di Commisso, che ha spiazzato tutti e ha preso la decisione di confermare il suo tecnico. Anzi, è possibile che ci sia una linea diretta tra Iachini e il suo presidente, che tiene molto di conto le indicazioni che giungono da Firenze. I sondaggi per altri allenatori ci sono stati eccome, ma le smentite, da parte di Rocco stesso, non sono mancate. Ed ecco che la seconda vita di Iachini sulla panchina viola è cominciata, con più responsabilità, ma con qualche rinforzo dal mercato. Il gioco dovrà migliorare, non sarà più tollerata una Fiorentina monotematica. Ma l’appoggio dell’unica persona che conta, quello c’è. Lo scrive La Nazione.

DABO SI AVVICINA AL BENEVENTO: IN CAMBIO UN GIOVANE TERZINO DESTRO