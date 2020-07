Iachini punta su Chiesa e Ribery. Tocca ai due fuoriclasse trascinare la Fiorentina

Franck Ribery è pronto a scendere in campo dal primo minuto per la settima gara consecutiva dalla ripresa del campionato. Il Lecce non provoca sicuramente bei ricordi nella testa del fuoriclasse francese. Nella gara d’andata uscì dal campo zoppicando lasciando presagire il peggio. La botta rimediata da Tachtsidis lo ha tenuto, di fatto, fuori dal campo per sette lunghissimi mesi. Nella gara col Verona è stato sostituito, ma già martedì, era di nuovo lì, in sella alla sua cyclette per tirare a lucido i muscoli. (VIDEO) “La simbiosi che si è venuta a creare con la squadra è totale: Franck non può fare a meno della Fiorentina e la Fiorentina non vuole rinunciare al suo Franck”, troviamo scritto nel Corriere dello Sport. Come al solito però l’ultima parola arriverà in mattinata in base alle indicazioni del giocatore, ma quel che è certo è che Ribery farà di tutto per essere ancora il faro dell’attacco della Fiorentina. Il quotidiano analizza anche la situazione relativa a Federico Chiesa. Anch’esso all’andata accusò un fastidio muscolare all’adduttore, nella gara persa dai viola lo scorso 30 novembre, restò infatti in tribuna. Questa sera Federico vuole recuperare il tempo perso e per farlo vuole ritrovare il gol che manca ormai da troppo tempo. Nell’ultimo match il suo ingresso è stato decisivo, suo l’assist per il pareggio di Cutrone, ma i tifosi della Fiorentina si aspettano di più. Starà ai due fuoriclasse trascinare i viola nella difficile trasferta del “Via del Mare”