La Nazione punta i riflettori su Roberto D’Aversa, l’allenatore di cui Iachini deve preoccuparsi più che di De Rossi. Il club ha adottato la linea difensiva smentendo tutto (LEGGI), ma è chiaro che a fine stagione non ci sarà nessuna conferma. Conferma che invece è in arrivo, ancora una volta, per Franck Ribery, per la quarta volta di fila, ovviamente impensabile per 90 minuti interi, ma forse sufficiente a risvegliare quei giocatori, Chiesa su tutti, apparsi in tilt contro il Sassuolo. Federico deve battere il suo record di reti, 6, mentre Castrovilli dovrà imparare a gestirsi meglio per scacciare la brutta prestazione di mercoledì. Iachini è chiamato ad una prova d’orgoglio.