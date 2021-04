Iachini prepara la Fiorentina anti-Atalanta, corsa e dinamismo

Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, a tre giorni dall’importante match contro l’Atalanta Iachini sta studiando lo schieramento ottimale per la sua Fiorentina. Per affrontare al meglio i ragazzi di Gasperini si va verso una squadra Viola da battaglia, dinamica e combattiva. Il tecnico gigliato lo sa bene, per fare risultato domenica servirà una grande gara anche dal punto di vista atletico per farsi trascinare dai ritmi infernali dei bergamaschi. Le assenze obbligate di Ribery e Pulgar impongono soluzioni alternative. Le scelte di Iachini, secondo il quotidiano, saranno orientate verso una formazione che abbia nell’occupazione degli spazi, nell’interdizione propositiva e nella caccia al pallone i tratti salienti. Atteso il ritorno di Amrabat che ritroverà una maglia da titolare in piena efficienza atletica, dopo il mal di schiena che l’ha condizionato contro Benevento e Milan. Iachini è ben consapevole dell’importanza dell’ex Verona nelle due fasi di gioco soprattutto in sfide del genere.

