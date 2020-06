Iachini preme sull’acceleratore. Nel mirino della Fiorentina c’è solo il Brescia

Manca ormai meno di una settimana alla ripresa del campionato per Fiorentina e Brescia. Il tecnico viola, come si legge su Il Corriere dello Sport Stadio, sta premendo sull’acceleratore e spingendo al massimo la propria squadra. Se finora in questa ripresa di allenamenti c’è stata tanta attività fisica per tornare ad una condizione ottimale, adesso il tecnico viola sa bene che è arrivato il momento di concentrarsi esclusivamente sulla parte tattica. Serve tornare ad affinare i meccanismi, gli schemi e la tattica che con il tempo una squadra assimila. Un pò a memoria, un pò meccanica, adesso i giocatori viola devono concentrarsi sulla parte tecnico-tattica ben consci che con un tecnico come Beppe Iachini non è concesso di rifiatare.