Iachini-Pioli: grandi amici, avversari per un giorno

Il Corriere Fiorentino si concentra su Giuseppe Iachini e Stefano Pioli, grandi amici, ma stasera avversari. Il primo è impetuoso e travolgente, il secondo mite e riflessivo. Entrambi, però, arrivano dalla gavetta. Tante volte si sono sfidati, mai sedendo su panchine così prestigiose. La Fiorentina è a caccia di punti per uscire una volta per tutte dalla zona rossa della classifica. La vittoria di Genova ha infuso fiducia e ottimismo, ma Iachini sa che il gruppo è giovane e non si può mai abbassare la guardia. Al Franchi ci saranno 38mila spettatori. Iachini non vuole distrazioni.