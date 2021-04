Iachini pensa all’Atalanta: Amrabat ed Eysseric da titolari?

Oggi pomeriggio la Fiorentina sosterrà il primo allenamento dopo la seduta di scarico di ieri in vista della partita di domenica contro l’Atalanta. Biraghi e Castrovilli, si legge su La Nazione, si sottoporranno nuovamente al tampone, come da protocollo (nove in tutto i casi di positività dopo gli impegni della Nazionale). Iachini pensa ad Amrabat per sostituire Pulgar squalificato e ad Eysseric, anche se non è da escludere l’opzione Callejon, per ovviare all’assenza di Ribery.