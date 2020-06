Iachini, momento delicato. E attenzione a Di Francesco

La Nazione si concentra su Giuseppe Iachini. Continuano a rincorrersi le voci su Di Francesco in corsa per la panchina viola 2020/21. Non ha aggiunto meriti agli occhi di Commisso la squalifica per blasfemia di Iachini (fra l’altro recidiva, era già successo con l’Empoli), sicché in questo momento il tecnico si trova in un momento delicato, probabilmente il più difficile da quando è arrivato a Firenze, nonostante i punti di vantaggio sulla serie B siano 6, cioè il doppio di quando ha preso in mano la squadra. La ricerca di prospettiva nel gioco per conservare il posto anche nella prossima stagione, ha già lasciato il posto alla necessità di mettere insieme più punti possibile per non scivolare nella zona-stress. Sabato contro la Lazio sarà durissima, il 4-3-3 varato contro il Brescia non sarà riproponibile all’Olimpico. Per questo l’allenatore viola pensa di recuperare certezze tornando sistema di gioco scelto da gennaio in poi. Un 3-5-2 molto attento in chiusura e predisposto a ripartire, più che costruire. Un calcio utilitarstico che la proprietà avrebbe voluto lasciarsi alla spalle – pensando soprattutto alla prossima stagione – ma in questo momento la Fiorentina fa benissimo a concentrarsi sul presente.