Iachini mette tutti sotto pressione. E prepara allenamenti speciali prima del Brescia

Iachini mette i suoi sotto pressione, gli allenamenti hanno ripreso intensità e regolarità. Secondo Il Corriere dello Sport, l’allenatore viola ha ripristinato i vecchi metodi di lavoro e sta portando avanti al meglio la preparazione fisica in vista della ripresa del campionato. Per la settimana prima della sfida contro il Brescia, sottolinea il quotidiano, l’allenatore ha in mente di far svolgere ai suoi un lavoro speciale in vista del minitorneo che prenderà il via fino ad agosto.