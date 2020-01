Fiorentina-Atalanta, Coppa Italia, la presentazione de La Gazzetta dello Sport: “La classifica dei cannonieri è la fotografia di un progetto tecnico sbagliato. Finora il reparto offensivo della Fiorentina ha segnato in campionato solo otto reti. Vlahovic, tre centri, sta a fatica nei primi cinquanta goleador della serie A. Anche su questo fronte il confronto con l’Atalanta, la rivale di oggi in Coppa Italia, è imbarazzante. Muriel, un ex rimpianto, ha realizzato più gol di tutta la linea offensiva viola. E la squadra di Gasperini ha segnato più del doppio delle reti di Chiesa e compagni. Guardando questi dati Commisso non ha avuto dubbi a regalare Cutrone al nuovo tecnico Iachini”.