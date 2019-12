Iachini in viola, la piazza è con lui. E che accoglienza fuori dal Franchi

Che il legame di Iachini con Firenze sia sempre stato vero e intenso non è una novità. Lo stesso tecnico ieri in sala stampa in sede di presentazione ha raccontato di quel rapporto speciale con la società e la tifoseria rimasto intatto anche dopo la fine della sua carriera sul campo, del calore e rispetto che i tifosi gli hanno sempre tributato anche da allenatore di formazioni avversarie. E il coro “picchia per noi” è ancora oggi (più che mai) gettonassimo per accogliere il nuovo tecnico anche sul web. Ne parla anche Repubblica, che sottolinea come ora toccherà al tecnico riuscire a trasmettere lo stesso entusiasmo anche ai giocatori in campo, ma intanto alcuni sostenitori viola hanno riservato un saluto speciale a Iachini, attendendolo all’uscita dal Franchi e chiedendo foto e scatti (LE IMMAGINI).