Iachini in “pressing” sui giocatori: prepara la ripartenza aspettando il via

Beppe Iachini è schierato coi suoi giocatori. I contatti telefonici sono costanti, anche da parte dello staff tecnico. Ogni giorno – scrive La Nazione – arriva una scheda di allenamento specifica per ciascun atleta, a seconda dello spazio che può sfruttare, così come continua ad essere monitorata l’alimentazione di ciascuno, con l’ausilio del nutrizionista. Piccoli accorgimenti, questi, per farsi comunque trovare pronti. Il tecnico viola lo sa benissimo che la ripartenza, al di là del forte desiderio di normalità da parte di tutti, non sarà facile. Bisognerà sottoporsi a visita e tamponi, mentre lo spogliatoio dovrà essere attrezzato in maniera diversa, per accogliere, almeno in un primo momento, gruppi di 3 massimo 4 persone. Solo dopo un paio di settimane, e senza complicazioni nel mezzo (perché una nuova positività in un qualunque club di Serie A rischierebbe di far saltare il banco), si potrebbe immaginare di tornare alla quasi normalità, con partitelle in famiglia in vista della ripresa dei match, per quanto ovviamente ancora a lungo senza pubblico sugli spalti. Si dovrà prestare attenzione a tutto, in particolare agli infortuni: un fastidio fisico che, solitamente richiede dalle tre alle 4 settimane di stop, di fatto, andrebbe a sancire la fine anticipata della stagione dell’interessato.