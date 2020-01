Iachini ha chiesto Duncan, si tratta col Sassuolo: le cifre

Per il centrocampo, la Fiorentina continua a insistere per Duncan. È lui il giocatore chiesto da Iachini ma il Sassuolo continua a chiedere tanti soldi. I viola non sono intenzionati a spingersi oltre i 12-13 milioni con una formula di prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore intanto ha già detto sì alla Fiorentina. Questa può essere la settimana decisiva per capire se ci potrà essere un assalto finale oppure no. Lo scrive Repubblica in edicola oggi.

Sempre a centrocampo, oltre all’operazione per Amrabat da chiudere oggi per giugno, per l’immediato in Italia non ci sono molte opzioni. Resta il solito Meité. Qui però non ci sono stati grandi passi in avanti, idem per Fofana, che costa. In più l’Udinese non ha bisogno di vendere in questo momento e quindi potrebbe farlo partire solo di fronte ad una grande offerta. E i viola non sono intenzionati ad andare oltre un certo limite.