Beppe ci prova e dalla sua qualche carta ce l’ha. Il tecnico della Fiorentina, subito dopo lo 0-0 di San Siro, ha incassato gli elogi del Presidente Commisso, che ha esaltato un dato interessante: con Iachini la difesa è tornata un punto di forza. Per alcuni più di una semplice lode. Quest’oggi il Corriere Dello Sport valuta questo aspetto come molto importante per il futuro del tecnico, che può provare a dire la sua anche per il futuro. Già, perché le sole 9 reti subite dai viola post-pandemia fanno della Fiorentina la squadra meno battuta insieme all’Atalanta. Un dettaglio non da poco, se alla casella zero mettiamo anche i gol subiti dall’Inter a San Siro – seppur con un po’ di fortuna – e se pensiamo che proprio i nerazzurri sono in testa alle graduatoria delle difese meno perforate con 36 reti a fronte delle 45 viola il dato è eloquente.

Ancora da migliorare l’attacco: soltanto 11 i gol realizzati dal momento del ritorno in campo, un bottino non esaltante e dal quale Iachini e i suoi vogliono ripartire per chiudere davvero in bellezza. Queste tre gare saranno sicuramente decisive per il futuro del tecnico, che – chissà – potrebbe davvero giocarsi le sue ultime frecce al suo arco per provare a convincere Commisso.