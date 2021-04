Iachini fa gli scongiuri: domenica potrebbero esserci ben 7 assenti

Fortunatamente, non c’è stata nessuna mano pesante su Franck Ribery, fermato per un solo turno dal Giudice Sportivo. La Nazione scrive che è probabile che le scuse immediate del francese abbiano aiutato ad addolcire la sentenza, sta di fatto che per FR7 si riapriranno le porte della tribuna, dopo i vari infortuni: già nove le gare saltate in stagione, quasi un terzo del totale. Accanto a lui, Pulgar, diffidato e ammonito a Marassi. Biraghi e Castrovilli, a contatto nei giorni scorsi con i vari azzurri risultati poi positivi, si potranno considerare fuori pericolo solo a partire da giovedì. Il numero 10 è già stato colpito dal virus più di un anno fa, e adesso suda freddo in attesa dei prossimi risultati delle analisi. Intanto, si scaldano Eysseric e Amrabat. Il quadro si completa così: fermi e indisponibili Igor e Kokorin, in dubbio Malcuit.