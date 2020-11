Tanto tuonò che piovve. Inizia così l’articolo del Corriere Fiorentino incentrato sul ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina viola. Una decisione sofferta per Commisso che, sull’ormai ex allenatore, aveva scommesso in prima persona. E pensare che Iachini, dopo gli ultimi contatti avuti col patron, era convinto di restare. Invece no. Il tecnico di Orzinuovi, così come Iachini, è rimasto in attesa per giorni del verdetto di Commisso. L’accordo lo aveva già raccolto con Barone e Pradè nei giorni scorsi Per questo, nel frattempo, ha “studiato” la Fiorentina nei minimi dettagli. Ha guardato con attenzione la sfida di Parma e si è riguardato tutte quelle precedenti. Con una convinzione: la squadra è buona, basta risvegliarla. Facendo capire a tutti il senso di appartenenza, cosa vuol dire vestire la maglia viola.

Caricamento sondaggio...