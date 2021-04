Iachini ed il tabù da abbattere, Castrovilli stringe i denti

Domenica pomeriggio al Franchi arriva la Juventus. Una sfida complicata ma non impossibile per i gigliati guidati da Beppe Iachini

Dopo l'importante vittoria esterna di Verona si pone davanti alla Fiorentina un ostacolo non di poco conto. Seppur meno schiacciasassi rispetto agli ultimi anni, la Juventus di Pirlo può contare su una rosa di straordinario talento coadiuvata da un monte ingaggi stellare. Diversi i giocatori capaci di risolvere il match attraverso una giocata individuale. Tuttavia per la Viola il discorso salvezza è ancora pericolosamente aperto. Il Cagliari grazie al lavoro di Semplici sembra tornato a macinare risultati con continuità. Per questo motivo Iachini può soltanto mirare ai 3 punti, senza snaturare il gioco solido e difensivo della squadra, ma con la volontà di raggiungere le due vittorie consecutive. Traguardo rimasto fin qui un tabù in questa Serie A.

Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, contro i bianconeri non ci sarà Bonaventura che dovrà scontare un turno di squalifica per somma di ammonizioni. L'attenzione di conseguenza in mezzo è tutta sull'estro di Gaetano Castrovilli, che Iachini sta gestendo a causa di un fastidio muscolare. In difesa tornerà a disposizione Milenkovic mentre il russo Kokorin, out dal 3 marzo scorso per un problema muscolare, prosegue il percorso di lavoro personalizzato.