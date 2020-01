Iachini il martello. I dirigenti gli hanno chiesto di allentare il carico di lavoro, ieri il primo giorno libero

La cura Iachini sta funzionando: in poco più di venti giorni il nuovo allenatore ha stravolto una Fiorentina sbriciolata a livello psicologico e bloccata sul piano atletico. Ha scelto l’antidoto più semplice: il lavoro intenso. Dal suo arrivo – scrive il Corriere Fiorentino – la squadra ha cambiato abitudini. Le sedute di allenamento sono già lunghe e intense, ogni settimana c’è anche la giornata di doppio lavoro. Non solo. Anche la tecnica individuale è tornata centrale perché l’allenatore non sottovaluta nessun aspetto. Il ritmo di gioco della Fiorentina è aumentato in virtù del cambio di metodologia. Dipendesse solo da lui, si spingerebbe ancora di più sull’acceleratore. In un paio di circostanze sono stati i dirigenti a suggerirgli di concedere qualche ora in più di stacco fra un allenamento e l’altro per facilitare il recupero delle energie. Solo ieri i giocatori hanno avuto il primo giorno completamente libero. Sul piano del gioco Iachini ha chiesto al gruppo di valorizzare le proprie qualità. No al possesso palla fino all’ossessione, sì invece alla pressione, ai reparti vicini per creare un blocco unico. Da anni non si vedeva a Firenze un allenatore così elettrico, tanto che in tutte le partite è stato ammonito.