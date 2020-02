Iachini e Udine, un feeling mai nato. Adesso il tecnico si gioca la conferma a Firenze per il 20/21

Solo otto partite, meno di un punto a gara nel 2016/17. C’era già Rodrigo De Paul (LEGGI), ma Beppe Iachini non riuscì a dare la sua impronta a quell’Udinese. E dire che il centrocampista argentino poteva ritrovare il tecnico di Ascoli in viola a gennaio, ma così non è stato, e adesso i due saranno avversari. I risultati di Iachini a Firenze sono convincenti, Commisso è soddisfatto soprattutto dell’atteggiamento dei ragazzi in campo e l’obiettivo salvezza tranquilla sembra raggiungibile. Addirittura, la squadra gigliata è riuscita a rimontare per ben due volte in due mesi lo svantaggio in inferiorità numerica, prima con l’Atalanta in Coppa e poi col Milan sei giorni fa. Poco affidamento sulle sessioni video – comunque presenti – e un fiore all’occhiello rappresentato dal recupero di Chiesa, il cui rinnovo non sembra più un’utopia. A partire da Udine, Iachini si giocherà la riconferma. Lo scrive il Corriere Fiorentino.