Iachini è sotto esame: incentivo o rischio?

La Nazione si concentra sul futuro di Giuseppe Iachini. Sabato prossimo sarà un anno tondo che Rocco ha comprato la Fiorentina e in dodici mesi molto è stato messo in cantiere. E anche se il vento del consenso soffia ampiamente alle spalle di Commisso, sinceramente motivato e abilissimo a gestire l’approccio alla vicenda nuovo stadio, l’imprenditore italo americano sa che la prossima stagione sarà decisiva a livello sportivo per consolidare la sua immagine fra i tifosi. E quello dell’allenatore non sarà un particolare da poco, dovendo la Fiorentina presentarsi con il proprio abito migliore di fronte alle scadenze imposte dal calcio. Dopo l’errore commesso con Montella, che fu riconfermato principalmente su indicazione di Commisso nonostante non tutti fossero d’accordo all’interno della ristretta cerchia dei consiglieri, questa volta il «manico» dovrà essere condiviso al cento per cento. Per Iachini questa situazione rappresenta un incentivo e insieme una fonte di stress. Beppe ha prima scosso e poi risollevato la squadra – quando l’ha presa in mano aveva 3 punti di vantaggio sulla serie B e dopo 9 giornate di campionato ne ha 5 con più squadre alle spalle – e ora deve incartare i risultati anche un una qualità che si chiama ’prospettiva’. Questo gli chiede Commisso.