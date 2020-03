Il calcio dimezzato si prepara a vivere le partite sottovuoto e l’incognita psicologica incrina qualsiasi previsione. Iachini sta martellando il gruppo da giorni e ha cercato di motivare i giocatori anche attraverso colloqui personali. Di sicuro nel gruppo viola ci sono tre giocatori che resteranno concentrati come se giocassero di fronte a centomila spettatori: Chiesa, la cui determinazione è sempre la stessa e l’intensità arriva di conseguenza; Milenkovic, non a caso soprannominato «il robot»; e Lirola, che senza pressioni esterne potrà continuare la crescita già messa in mostra. Lo scrive La Nazione.