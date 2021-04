Iachini e la carica agonistica: il gruppo ha riacquistato grinta

Il gioco c’era, la carica agonistica forse mancava: in ogni caso, qualcosa non ha funzionato nei metodi di lavoro da novembre 2020 a marzo 2021. La Nazione scrive che il gruppo ha accolto positivamente il ritorno di Beppe Iachini, che ha subito ricominciato a lavorare molto sulla tattica e a tenere tutti sull’attenti. I risultati si sono visti a Marassi, dove la Fiorentina, in dieci per quasi un tempo, non ha subito quasi mai gli attacchi del genoa. E Caceres si è fatto portavoce della soddisfazione dello spogliatoio nel post partita.