Iachini e il suo undici anti-Torino. Procede il recupero di Biraghi e Pezzella. La situazione

Iachini non si fa “distrarre” da tutto ciò che aleggia intorno al mondo Fiorentina. Né mercato e né stadio, per il tecnico marchigiano in testa c’è solo il Torino. E proprio verso la partita con i granata, arrivano buone notizie per il possibile undici che Beppe ha in testa di schierare. Se tutto porta alla formazione scesa in campo con la Reggiana, sono sotto osservazione le situazioni relative a Biraghi e Pezzella, usciti malconci dall’amichevole. Stando a quanto troviamo scritto sul Corriere dello Sport, i due hanno seguito un programma personalizzato come previsto ed oggi torneranno ad unirsi regolarmente ai compagni a conferma della loro presenza nel giorno del debutto viola. In attesa che si aggreghi al gruppo anche l’ultimo arrivato, Borja Valero, domani si sottoporrà al secondo tampone, ecco la formazione anti-Torino nella testa di Iachini. Milenkovic e Caceres a fianco del capitano argentino, completano la linea a tre. Chiesa e l’ex Inter (oppure Lirola) i laterali del centrocampo. Reparto in emergenza, che vedrà Duncan in un inedito ruolo di regista affiancato dal duo italiano Bonaventura-Castrovilli. In avanti il solito Franck Ribery, sarà a sostegno dell’unica punta Kouame.