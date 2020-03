Iachini, due dubbi per Udine: ma Cutrone e Badelj sono in vantaggio

Si torna a parlare di calcio, di campo, e si riparte nuovamente da Udine. Come scrive il Corriere Fiorentino Beppe Iachini, potrà riprendere da dove aveva lasciato, ossia dall’undici che sarebbe dovuto scendere in campo sabato scorso a Udine. Anche nelle scelte? Cutrone, per intendersi, resta in vantaggio su Vlahovic, così come Badelj pare destinato a riprendersi il posto in regia, come una settimana fa.