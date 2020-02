Iachini, contro il Milan può arrivare la svolta della carriera

La sfida di stasera può rappresentare una svolta professionale per l’allenatore viola, è questa l’analisi che ne fa La Repubblica, dopo qualche assestamento iniziale è giunto infatti il momento per Iachini, di “accelerare e mantenere costante la rotta di navigazione”. Perché dopo un mese e mezzo di lavoro, il tecnico fino ad adesso ha collezionato undici punti in sette gare di campionato, vedendo un netto miglioramento della classifica e soprattutto dei suoi attaccanti. Iachini sembra in totale possesso della sua macchina, citata anche dall’allenatore in conferenza (CLICCA QUA), e stasera arriverà l’esame decisivo contro un Milan in super forma trascinato da Zlatan Ibrahimovic. L’entusiasmo e l’energia che il tecnico ha riportato nella piazza dovranno essere lo stimolo per cercare l’impresa e continuare a crescere, il Franchi sta dalla parte dell’ex centrocampista viola come testimonia il clamoroso sold out di questa sera .