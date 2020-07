Iachini conduce la nave in porto: la Fiorentina può pensare al futuro

“Tris scacciapensieri“. Così titola il Corriere Fiorentino sulla vittoria della Fiorentina contro il Lecce per 3-1. I viola sono a un passo dalla salvezza. Una parte dell’analisi:

Adesso sì che la Fiorentina può pensare al futuro. Come sette anni fa, la salvezza arriva sul campo del Lecce. Allora c’era Gerini alla guida di una nave che stava affondando, stavolta al timone Beppe Iachini che, superando varie tempeste, la sta conducendo in salvo come gli era stato chiesto.

Quota 40 festa un solo punto, ma soprattutto questa sconfitta lascia il Lecce dietro di dieci punti a 5 giornate dalla fine. (…). Vestita d’accusa come nell’ultimo successo di Parma, la Fiorentina non ha concesso nulla al Lecce. In pochi minuti ha fatto capire all’avversaro che serata sarebbe stata.

Restano 5 partite alla fine. Si trasformeranno in prove di esame definitive per capire chi potrà far parte della squadra della prossima stagione. Sottil avrà nuove occasioni, Agudelo le prime. Il calendario si complica, ma l’affanno e gli spettri di classifica restano solo un brutto ricordo. Iachini dovrà tenere alta la tensione, mentre i dirigenti cercheranno il suo sostituto. Un epilogo che, soltanto per lui, avrà il sapore della beffa.