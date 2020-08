Iachini chiede rinforzi: Fofana e Sema in vetrina alla bottega Udinese

Su Tuttosport ritroviamo oggi alcuni nomi accostati ai viola nel mercato estivo che aprirà i battenti a settembre. Secondo il quotidiano torinese il primo obiettivo è sempre quello di rinforzare il centrocampo e in cima alla lista dei desideri spunta Seko Fofana (SCHEDA), che ha già annunciato l’addio all’Udinese. Il tecnico viola Iachini lo ha individuato come l’uomo ideale per il suo centrocampo: lo ha già conosciuto personalmente sulla panchina friulana e farebbe al caso suo. Così come Ken Sema (SCHEDA), già messosi sotto i riflettori dopo la prima stagione in A.

In seconda battuta, si legge ancora, restano sui taccuini anche Linetty della Samp (SCHEDA) e Cassata (SCHEDA), il cui cartellino è ora tutto di proprietà del Genoa e ha un valore di circa 7 milioni.